Зобнин объяснил, почему пропускает матчи сборной России

«У меня было достаточно много травм, мениск впервые оперировали ещё в 18 лет в Тольятти. Сейчас тоже есть определённые проблемы. Каждая игра доставляет дискомфорт. Хочу немного продлить свою футбольную карьеру.



Когда я снова сыграю за сборную России? Мы обсудим это с Валерием Георгиевичем, потом всё узнаете. Это не связано с отстранением от международных турниров», — цитирует Зобнина ТАСС.