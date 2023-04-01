Это не связано с международным баном.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему пропускает матчи сборной России.
«У меня было достаточно много травм, мениск впервые оперировали ещё в 18 лет в Тольятти. Сейчас тоже есть определённые проблемы. Каждая игра доставляет дискомфорт. Хочу немного продлить свою футбольную карьеру.
Когда я снова сыграю за сборную России? Мы обсудим это с Валерием Георгиевичем, потом всё узнаете. Это не связано с отстранением от международных турниров», — цитирует Зобнина ТАСС.
В нынешнем сезоне Роман отыграл 31 матч, забил четыре мяча и дважды ассистировал партнёрам. В последний раз в футболке национальной команды он выходил в ноябре 2021 года в игре с Хорватией (0:1).
В марте национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).