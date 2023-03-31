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1 час назад

Чемпиона мира-2022 Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании модели в 2019-м у него дома

Sports.ruиещё 1

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гонсало Монтьель подозревается в изнасиловании.

Чемпиона мира-2022 Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании
Фото: WikipediaWikipedia

В четверг в Аргентине на защитника «Севильи» был подан иск о предполагаемом сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщил адвокат предполагаемой жертвы Ракель Эрмида.

По словам юриста, 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля, проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей».

Предполагаемая жертва – модель. По словам Эрмиды, у нее были «небольшие короткие отношения» с Монтьелем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание».

После происшествия девушку «вышвырнули из дома». Юрист отмечает, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не знает, как она попала домой».

По словам адвоката, жертва получала угрозы от окружения игрока, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.

Монтьель выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

Футбол,Гонсало Монтьель,
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