Газзаев назвал главную проблему российского футбола

Экс тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «Матч ТВ» выразил мнение, что профессиональный спорт должен финансироваться из частных инвестиций, а не из государственных бюджетов.

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Газзаев тренировал такие команды, как «Алания», «Динамо» и ЦСКА. Он четыре раза выигрывал чемпионат России и Кубок России, а также побеждал в Кубке УЕФА с армейцами.

— Вопрос на отдельное интервью, но если попробовать тезисно выделить: в чем для вас главная проблема российского футбола?

— Думаю, самая главная проблема российского футбола и, кстати, в своем выступлении президент России Владимир Путин отмечал это: весь профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. За счет бизнеса, а не за счет государственных и региональных бюджетов. Это самый важный вопрос.

На этом построены все европейские чемпионаты, весь мировой профессиональный спорт. Все клубы там имеют статус частных. С разными возможностями.

Считаю, и мы должны прийти к такой же концепции. И из этой точки начинать дальше строить наш профессиональный спорт — и в частности, футбол.

— Как эти частные инвестиции можно привлечь в футбол?

— Льготы. Для частного бизнеса и частных предпринимателей, которые будут вкладывать финансы в профессиональный спорт. В таком случае, думаю, наши бизнесмены встанут в очередь — и не только за футбольными клубами, но и за всем профессиональным спортом.