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23 минуты назад

FT: АПЛ запретила виновным в мошенничестве и неуплате налогов руководить клубами

ТАСС

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила лицам, признанным виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, занимать руководящие посты в футбольных клубах. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

АПЛ запретила виновным в неуплате налогов руководить клубами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В список уголовных деяний, которые влекут за собой подобные меры, также вошли насильственные преступления, коррупция и разжигание межобщинной розни. Также был расширен перечень ведомств, решения которых высший дивизион учитывает при введении санкций. В него вошли британские финансовые регуляторы, комиссия по благотворительной деятельности (Charity Commission), комиссия по азартным играм (Gambling Commission), управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

Решение АПЛ было единогласно одобрено на собрании акционеров и сразу же вступило в силу.

В феврале руководство лиги обвинило "Манчестер Сити" в многочисленных нарушениях финансовых правил, а в середине марта передало в независимую комиссию информацию о предполагаемом нарушении "Эвертоном" положений о финансовом регулировании. Если вина клубов будет доказана, им грозит снятие очков или даже исключение из АПЛ. Британское правительство в ответ на нарушения объявило о планах по созданию независимого регулятора, который будет осуществлять надзор за финансами футбольных клубов и качеством их управления.

Футбол,
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