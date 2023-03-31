АПЛ запретила виновным в неуплате налогов руководить клубами

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила лицам, признанным виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, занимать руководящие посты в футбольных клубах. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

В список уголовных деяний, которые влекут за собой подобные меры, также вошли насильственные преступления, коррупция и разжигание межобщинной розни. Также был расширен перечень ведомств, решения которых высший дивизион учитывает при введении санкций. В него вошли британские финансовые регуляторы, комиссия по благотворительной деятельности (Charity Commission), комиссия по азартным играм (Gambling Commission), управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

Решение АПЛ было единогласно одобрено на собрании акционеров и сразу же вступило в силу.