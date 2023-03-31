АПЛ запретила виновным в неуплате налогов руководить клубами

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила лицам, признанным виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, занимать руководящие посты в футбольных клубах. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.
В список уголовных деяний, которые влекут за собой подобные меры, также вошли насильственные преступления, коррупция и разжигание межобщинной розни. Также был расширен перечень ведомств, решения которых высший дивизион учитывает при введении санкций. В него вошли британские финансовые регуляторы, комиссия по благотворительной деятельности (Charity Commission), комиссия по азартным играм (Gambling Commission), управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).
Решение АПЛ было единогласно одобрено на собрании акционеров и сразу же вступило в силу.
В феврале руководство лиги обвинило "Манчестер Сити" в многочисленных нарушениях финансовых правил, а в середине марта передало в независимую комиссию информацию о предполагаемом нарушении "Эвертоном" положений о финансовом регулировании. Если вина клубов будет доказана, им грозит снятие очков или даже исключение из АПЛ. Британское правительство в ответ на нарушения объявило о планах по созданию независимого регулятора, который будет осуществлять надзор за финансами футбольных клубов и качеством их управления.