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1 час назад

Стало известно о готовности «Спартака» расстаться с большинством легионеров

Lenta.ru

Стало известно о готовности московского «Спартака» расстаться с большинством легионеров летом 2023 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ: «Спартак» готов расстаться с большинством легионеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, в команде согласны рассмотреть предложения о покупке пяти игроков: полузащитников Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса, нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде, а также защитника Мацея Рыбуса. Лидер красно-белых Квинси Промес точно продолжит карьеру в клубе.

Отмечается, что эти футболисты не выставлены на трансфер, однако их отпустят, если другие команды проявят к ним интерес. Уточняется, что в «Спартаке» не хотят разрушать складывающийся костяк российских игроков при изменении состава в будущем.

На данный момент в «Спартаке» выступают восемь иностранцев. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда занимает третье место, набрав 40 очков.

Мостовой: зрителям интереснее русские игроки, чем неизвестные легионеры

27 августа прошлого года «Спартак» потроллил каталонскую «Барселону» после подписания Бальде. ESPN сообщил, что испанцы не могут зарегистрировать нового защитника Жюля Кунде из-за финансовых проблем. «Зарегистрировали новичка без проблем. Завидуешь, “Барселона”?» — пошутили красно-белые.

Футбол,Кристофер Мартинс,Жюль Кунде,Виктор Мозес,Спартак,
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