СМИ: «Спартак» готов расстаться с большинством легионеров

Стало известно о готовности московского «Спартака» расстаться с большинством легионеров летом 2023 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в команде согласны рассмотреть предложения о покупке пяти игроков: полузащитников Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса, нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде, а также защитника Мацея Рыбуса. Лидер красно-белых Квинси Промес точно продолжит карьеру в клубе.

Отмечается, что эти футболисты не выставлены на трансфер, однако их отпустят, если другие команды проявят к ним интерес. Уточняется, что в «Спартаке» не хотят разрушать складывающийся костяк российских игроков при изменении состава в будущем.

На данный момент в «Спартаке» выступают восемь иностранцев. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда занимает третье место, набрав 40 очков.