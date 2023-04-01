Сака признан лучшим игроком АПЛ в марте

Лучшим игроком марта в английской Премьер-лиги признан вингер «Арсенала» Букайо Сака, сообщается на официальном сайте АПЛ.

© GETTY IMAGES

В прошлом месяце в чемпионате он провёл за «Арсенал» четыре игры, в которых забил три гола и отдал две результативных передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроков клуба: его зарплата будет повышена в четыре раза — до € 340 тыс. в неделю. Стороны готовы объявить о новой сделке.