«Волга» подаст в суд на бросившего банан болельщика»

Директор «Волги» Михаил Наволокин заявил «Матч ТВ», что клуб собирается подавать иск в суд на болельщика, бросившего банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела, из за чего ульяновский клуб был наказан штрафом в 500 тысяч рублей.

© Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Инцидент произошел 25 февраля во время четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча в Ульяновске завершилась победой гостей со счетом 3:0. В трансляции «Матч ТВ» было видно, что кто то бросил банан в сторону бровки, когда поле покидал бразилец Вендел. Позднее болельщик был задержан полицией, он признал вину. 31 марта суд в Ульяновске вынес решение: молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей.

— Ждем решение апелляционного комитета. Будем подавать в суд на этого человека. Для «Волги» 500 тысяч рублей — большие деньги, — сказал Наволокин «Матч ТВ».

Контрольно дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного домашнего матча Кубка России без зрителей условно. Клуб 16 марта подал апелляцию на это решение.