В «Барселоне» подтвердили контакты с Месси по поводу его возвращения

«Буду ли я просить Месси вернуться? Хочу ли я, чтобы он вернулся? Есть ли контакты между нами? Я бы ответил да на всё. Лео и его семья знают о моей привязанности к ним. Я участвовал в переговорах о продлении контракта, которые, к сожалению, не увенчались успехом. У меня засело это в голове. Если мы говорим о «Барселоне», мы говорим о Лео. Я был бы рад, если бы он вернулся, чтобы представлять нас не только на поле. Красивые истории в жизни должны хорошо заканчиваться. У нас есть с ним контакты», — приводит слова Юсте Marca.