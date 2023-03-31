Футболист протаранил на машине здание спортзала в Бельгии

Полузащитник клуба высшего дивизиона чемпионата Бельгии «Ауд-Хеверле Левен» Софьян Кьюин не справился с управлением и его машина на большой скорости врезалась в здание спортзала. Спортсмен остался жив, пишет газета La Dernière Heure and Les Sports.

По данным издания, очевидцы аварии утверждают, что Софьян Кьюин превысил предельно допустимую скорость в 90 км/ч. По их словам, его автомобиль двигался со скоростью около 200 км/ч.

Подъехав к кольцевой развязке, футболист не справился с управлением, ударился об ограждение и вылетел за пределы дороги, врезавшись в здание.

Жертв и пострадавших в спортзале не было. Сам спортсмен доставлен в больницу с переломами, его жизнь вне опасности.