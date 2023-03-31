Артета получил награду «Тренер месяца» в АПЛ в четвертый раз в сезоне

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета получил награду «Тренер месяца» в английской Премьер-лиге за март. Это четвёртая награда для тренера в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт «канониров».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В указанный период «Арсенал» провёл четыре игры в английской Премьер-лиге и одержал четыре победы. Команда Артеты обыграла «Эвертон» (4:0), «Борнмут» (3:2), «Фулхэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:1).

Артета опередил Хосепа Гвардиолу, Унаи Эмери, а также Роберто Де Зерби.