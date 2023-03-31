Месси сообщил Хави о желании вернуться в "Барселону"

Напомним, Месси перебрался в "ПСЖ" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" футболист принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции. Еще четыре гола и четыре ассиста у него в шести матчах Лиги чемпионов. Контракт 35-летнего Месси с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС.