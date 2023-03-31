Месси сообщил Хави о желании вернуться в "Барселону"

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сообщил главному тренеру "Барселоны" Хави о своем желании вернуться в каталонский клуб. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sky Sport.
На пресс-конференции Хави признался, что возвращение аргентинца будет зависеть во многом от желания самого игрока. По информации английского издания, Месси готов вернуться в "Барселону" в ближайшее время.
Переход игрока может быть усложнен из-за ограничений финансового фэйр-плей, но каталонцы готовы сделать все возможное.
Напомним, Месси перебрался в "ПСЖ" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" футболист принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции. Еще четыре гола и четыре ассиста у него в шести матчах Лиги чемпионов. Контракт 35-летнего Месси с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС.
Ранее в "Барселоне" подтвердили контакты с Месси по поводу возвращения в клуб.