Геркус назвал Кокорина раздолбаем

«Кокорин — это пагубное влияние лимита? Мне кажется, его бы настигла та же судьба, если бы он играл где-нибудь в Румынии или Польше. Был бы он поляк – поляк Кокорин. Человек с детства не выглядит каким-то пахарем, как Левандовски, который, закусив удила, будет в борозду… Таких игроков-раздолбаев очень много, которые просто взяли и профукали свой талант», — сказал Геркус в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».