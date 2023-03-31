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32 минуты назад

Аршавин объяснил, почему российские футболисты не выступают в Европе

Советский спорт

Не обошлось без денежной составляющей.

Аршавин объяснил, почему российские футболисты не выступают в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выразил мнение, что российских футболистов не приглашают в лучшие европейские лиги, так как они соответствуют их уровню.

«Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям. Понятно, что они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться. А игроков такого уровня у нас, на мой взгляд, мало.

Плюс они, скорее всего, неинтересны этим клубам. А если идти в команды более низкого уровня, то там просто уровень зарплат не будет соответствовать их ожиданиям. Просто все лучшие российские игроки здесь будут получать больше денег, чем за границей. И будет лимит или нет, это всегда будет так», – заявил Аршавин YouTube-каналу «МЯЧ Production».

Последним игроком из России, который уехал в топ-чемпионат, был полузащитник Алексей Миранчук. Осенью 2020 года хавбек сменил «Локомотив» на итальянскую «Аталанту». Сейчас игрок выступает на правах аренды за «Торино».

Футбол,Андрей Аршавин,Алексей Миранчук,
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