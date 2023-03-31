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50 минут назад

Ханданович может продлить контракт с «Интером» на один год

Советский спорт

«Нерадзурри» видят словенского голкипера как игрока запаса.

Ханданович может продлить контракт с «Интером» на один год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Интер» планирует предложить вратарю команды Самиру Хандановичу продлить соглашение на следующий сезон. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что в противном случае, словенец покинет миланский клуб на правах свободного агента летом 2023 года.

По информации источника, «нерадзурри» хотят сохранить 38-летнего футболиста в качестве запасного голкипера и предложат ему годичный контракт с понижением заработной платы.

Напомним, что Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года. С тех пор за черно-синих он провел 449 матчей, пропустил 467 голов и отстоял 163 встречи на ноль.

Футбол,Самир Ханданович,
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