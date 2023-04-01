Гендиректор ЦСКА ответил, будет ли продлен контракт с Дивеевым

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени», — сказал Бабаев.
Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году, сначала он выступал за армейцев на правах аренды, через некоторое время с ним был заключен полноценный контракт.
Дивеев выбыл из строя из-за повреждения. Футболист получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Дивеев травмировался и был заменен уже в первом тайме, он сыграл всего 33 минуты.
Стоит отметить, что в сентябре 2022 года у Дивеева был диагностирован перелом большеберцовой кости, футболист пропустил несколько месяцев и не сыграл в осенней части чемпионата, начав появляться на поле только после рестарта сезона.