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9 минут назад

Гендиректор ЦСКА ответил, будет ли продлен контракт с Дивеевым

Газета.Ruиещё 2

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Гендиректор ЦСКА ответил, будет ли продлен контракт с Дивеевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени», — сказал Бабаев.

Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году, сначала он выступал за армейцев на правах аренды, через некоторое время с ним был заключен полноценный контракт.

Дивеев выбыл из строя из-за повреждения. Футболист получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Дивеев травмировался и был заменен уже в первом тайме, он сыграл всего 33 минуты.

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года у Дивеева был диагностирован перелом большеберцовой кости, футболист пропустил несколько месяцев и не сыграл в осенней части чемпионата, начав появляться на поле только после рестарта сезона.

Футбол,Игорь Дивеев,Роман Бабаев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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