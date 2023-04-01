Газзаев: тренеры из России не востребованы в Европе из-за неудач Слуцкого

«Вот работал в Европе какое то время Слуцкий, но он не дал там результат. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских специалистов. Если бы Слуцкий успешно отработал, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но он там провалился — и в Англии, и в Нидерландах.



А сейчас вообще изоляция. В будущем, чтобы наших тренеров приглашали, понадобится международный успех с клубом или сборной. И, конечно, знание иностранных языков», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».