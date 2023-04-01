Коло Муани хочет перейти в «Баварию», а не в «МЮ» или «ПСЖ»

По информации источника, «Бавария» — клуб мечты для француза. Коло Муани хочет присоединиться к мюнхенцам сильнее, чем перейти в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». Такое желание футболиста обусловлено тем, что ему нравится играть в Бундеслиге, и тем, что он впечатлён уровнем амбиций и состава «Баварии».