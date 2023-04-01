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42 минуты назад

Дзюба о предстоящем матче с "Зенитом": мы их не боимся

Газета.Ru

Форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", передает "Матч ТВ" .

Дзюба о предстоящем матче с "Зенитом": мы их не боимся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тренер сказал, надо подниматься максимально в таблице. А "Зенит" идет на первом месте, флагман нашего футбола. Непобедимых нет. Мы их не боимся. Тем более, играем дома", - сказал Дзюба.

"Локомотив" сыграет с "Зенитом" 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Сейчас "Зенит" занимает первое место, набрав 48 очков. "Локомотив" занимает 11 место, имея в активе 25 баллов.

Всего за "Локомотив" Дзюба провел четыре матча, отметившись шестью забитыми мячами. Игрок в первом же своем матче за "Локо" отметился хет-триком в ворота "Ростова".

Напомним, что Дзюба не выступал в РПЛ с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с "Локомотивом" полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за "Адану Демирспор".

Ранее сообщалось о том, что комментатор "Матч ТВ" Сергей Дурасов сделает татуировку, посвященную форварду московского "Локомотива" Артему Дзюбе.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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