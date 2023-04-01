Дзюба передал «приветик» руководству клуба «Пари НН»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал два своих гола в ворота «Пари НН» - команды, которая зимой отказалась от контракта с ним. Футболист передал язвительный «приветик» нижегородцам, сообщает «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня мне еще надо было Нижнему Новгороду приветик передать, чтобы кое-какие люди начали разбираться в футболе…» - сказал Дзюба

Он пояснил, что руководство «Пари НН» сомневалось в нем и «много некрасивых вещей сказали». Однако на футбольном поле «все показали и доказали».

При этом форвард порадовался за победную серию «Локо» и добавил, что его голы - заслуга партнеров по команде.

Зимой Дзюба мог заключить контракт с нижегородцами, но сделка не произошла.

«Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ обыграл «Пари НН» 4:0. Железнодорожники одержали четвертую победу подряд. Дзюба забил два гола, причем первый - пяткой. У форварда уже шесть голов в четырех матчах за «Локомотив».