$76.45+0.1482.39-0.75
18 минут назад

Дзюба передал «приветик» руководству клуба «Пари НН»

Майк Габриелян

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал два своих гола в ворота «Пари НН» - команды, которая зимой отказалась от контракта с ним. Футболист передал язвительный «приветик» нижегородцам, сообщает «Матч ТВ».

Дзюба передал «приветик» руководству клуба «Пари НН»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мне еще надо было Нижнему Новгороду приветик передать, чтобы кое-какие люди начали разбираться в футболе…» - сказал Дзюба

Он пояснил, что руководство «Пари НН» сомневалось в нем и «много некрасивых вещей сказали». Однако на футбольном поле «все показали и доказали».

«Локомотив» разгромил «Пари НН». Дзюба оформил дубль

При этом форвард порадовался за победную серию «Локо» и добавил, что его голы - заслуга партнеров по команде.

Зимой Дзюба мог заключить контракт с нижегородцами, но сделка не произошла.

«Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ обыграл «Пари НН» 4:0. Железнодорожники одержали четвертую победу подряд. Дзюба забил два гола, причем первый - пяткой. У форварда уже шесть голов в четырех матчах за «Локомотив».

Ранее игрок сборной СССР Андрей Канчельскис заявил, что Дзюба заслуженно стал лучшим игроком марта в РПЛ.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Канчельскис,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий