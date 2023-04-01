Дзюба раскрыл главный секрет «Локомотива»

«Сколько грязи было, сколько реплик… Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодёжи. На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».