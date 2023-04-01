«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ. Игра в Москве закончилась со счетом 0:0

Три главных факта

1. На 14-й минуте матча защитник «Ахмата» Андрей Семенов пошел на подачу углового и пробил по воротам «Спартака». Полузащитник красно-белых Роман Зобнин ударил ему по ноге. Видеоассистенты не стали звать главного арбитра Алексея Сухого к монитору.

2. Квинси Промес остался на скамейке запасных из-за недомогания. Он вышел на поле в перерыве матча, однако получил травму спустя четыре минуты и был заменен на Бальде Кейта. Голландец не провел ни одного сбора со «Спартаком», т.к. не покидал Россию по личным причинам.

3. «Спартак» впервые сыграл на ноль в РПЛ в 2023 год. До этого в каждом из трех матчей красно-белые пропускали два гола. Всего они пропустили в пяти подряд матчах.

Что дальше?

Следующий матч «Спартак» проведет 4 апреля против «Урала» в рамках полуфинала пути РПЛ Кубка России.

«Ахмат» в следующем туре РПЛ примет «Урал» 8 апреля.

РПЛ. 21-й тур