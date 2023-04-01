Абаскаль: Я злюсь, и это нормально, но ситуация в команде отличная

Я не конформист. Я хочу, чтобы команда чувствовала, что заслуживает побед. Если ты не испытываешь эмоций, это неправильно. Я самокритичен. Мои эмоции — проявление того факта, что я недоволен сам собой. Абсолютно нормально, что я злюсь. Ситуация в команде отличная. Мы должны подумать и понять, что если того, что мы сделали, было недостаточно, то надо сделать больше. И надо делать так, чтобы вратарь соперника не был лучшим игроком матча.