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58 минут назад

Абаскаль: я недоволен собой, я злюсь и это нормально. Но ситуация в «Спартаке» отличная

Чемпионат.com

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации в команде, которая теряет очки второй матч в Российской Премьер-Лиге подряд.

Абаскаль: Я злюсь, и это нормально, но ситуация в команде отличная
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я не конформист. Я хочу, чтобы команда чувствовала, что заслуживает побед. Если ты не испытываешь эмоций, это неправильно. Я самокритичен. Мои эмоции — проявление того факта, что я недоволен сам собой. Абсолютно нормально, что я злюсь. Ситуация в команде отличная. Мы должны подумать и понять, что если того, что мы сделали, было недостаточно, то надо сделать больше. И надо делать так, чтобы вратарь соперника не был лучшим игроком матча.

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