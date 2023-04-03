КДК рассмотрит высказывания Абаскаля после матча с «Ахматом»

Высказывания главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс конференции по итогам матча с грозненским «Ахматом» будут изучены Контрольно дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц .

«Спартак» в домашнем матче 21 го тура МИР РПЛ в субботу сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. Абаскаль выражал недовольство действиями главного судьи.

— Рассмотрим материалы СМИ по высказываниям главного тренера «Спартака» Абаскаля на пресс конференции после матча с «Ахматом».

Будем рассматривать выходы за пределы технической зоны тренеров Сергея Семака и Анатолия Тимощука (оба — «Зенит»), Владимира Ивича («Краснодар») и Дмитрия Пятибратова («Факел»), а также удаление главного тренера «Уфы» Арслана Халимбекова, бросившего бутылку на поле, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».