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КДК рассмотрит высказывания Абаскаля после матча «Спартак» — «Ахмат»

Высказывания главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс конференции по итогам матча с грозненским «Ахматом» будут изучены Контрольно дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц.

КДК рассмотрит высказывания Абаскаля после матча с «Ахматом»
© ФК «Спартак»

«Спартак» в домашнем матче 21 го тура МИР РПЛ в субботу сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. Абаскаль выражал недовольство действиями главного судьи.

— Рассмотрим материалы СМИ по высказываниям главного тренера «Спартака» Абаскаля на пресс конференции после матча с «Ахматом».

Будем рассматривать выходы за пределы технической зоны тренеров Сергея Семака и Анатолия Тимощука (оба — «Зенит»), Владимира Ивича («Краснодар») и Дмитрия Пятибратова («Факел»), а также удаление главного тренера «Уфы» Арслана Халимбекова, бросившего бутылку на поле, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

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