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49 минут назад

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Страсбура»

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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура французской Лиги 1 против «Страсбура». Матч начнётся в 18:05 по московскому времени

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Страсбура»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Вандерсон, Фофана, Камара, Головин, Бен Сегир, Бен Йеддер.

Напомним, Головин был включен в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что игрок получил повреждение и пропустит товарищеские матчи.

В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл в 26 матчах чемпионата Франции, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Последний раз Головин появлялся на поле 12 марта в игре против «Реймса» (0:1) в рамках 27 го тура чемпионата Франции.

Футбол,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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