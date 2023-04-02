Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Страсбура»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура французской Лиги 1 против «Страсбура». Матч начнётся в 18:05 по московскому времени

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Вандерсон, Фофана, Камара, Головин, Бен Сегир, Бен Йеддер.

Напомним, Головин был включен в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что игрок получил повреждение и пропустит товарищеские матчи.