«Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании и завершилась со счетом 0:2. В составе победителей отличились Олли Уоткинс (18 я минута) и Джон Макгинн (56).

Благодаря этому результату «Астон Вилла» (41 очко) обошла «Челси» (38) в турнирной таблице и поднялась на 10 е место.В следующем матче АПЛ «Челси» на своем поле примет «Ливерпуль», а «Астон Вилла» отправится в гости к «Лестеру». Обе встречи состоятся 4 апреля.