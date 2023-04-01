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1 час назад

«Челси» проиграл «Астон Вилле» в домашнем матче АПЛ

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Лондонский «Челси» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» в матче 29 го тура чемпионата Англии.

«Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании и завершилась со счетом 0:2. В составе победителей отличились Олли Уоткинс (18 я минута) и Джон Макгинн (56).

Благодаря этому результату «Астон Вилла» (41 очко) обошла «Челси» (38) в турнирной таблице и поднялась на 10 е место.В следующем матче АПЛ «Челси» на своем поле примет «Ливерпуль», а «Астон Вилла» отправится в гости к «Лестеру». Обе встречи состоятся 4 апреля.

Чемпионат Англии. 2022-23. Тур 29 «Челси» (Лондон) — «Астон Вилла» (Бирмингем) — 0:2 (0:1) Голы: Уоткинс, 18. Макгинн, 56.

Футбол,Джон Макгинн,
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