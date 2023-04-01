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1 час назад

«Бавария» в первом матче Тухеля победила дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге

Матч ТВ

«Бавария» обыграла «Боруссию» из Дортмунда в матче 26 го тура чемпионата Германии.

«Бавария» в первом матче Тухеля победила дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Мюнхенцы, которые проводили первый официальный матч под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля, победили соперника на своем поле со счетом 4:2.

На 13 й минуте голкипер «шмелей» Грегор Кобель допустил грубую ошибку, на его имя записали автогол. В итоге, на его счет был записан автогол. В составе «Баварии» также дубль оформил нападающий Томас Мюллер (18 я и 23 я минуты), еще один гол на счету форварда Кингсли Комана (51 я). Голы в составе «Боруссии» забили полузащитник Эмре Джан, который реализовал пенальти на 72 й минуте, а также вингер Дониелл Мален (90 я).«Бавария» набрала 55 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, обогнав «Боруссию», у которой осталось 53 очка.

Прямые трансляции матчей чемпионата Германии проходят в прямом эфире телеканалов группы «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат Германии. 2022-23. Тур 26 «Бавария» (Мюнхен) — «Боруссия» (Дортмунд) — 4:2 (3:0) Голы: Кобель, 13 (ВИДЕО). Мюллер, 18 (ВИДЕО), 23 (ВИДЕО). Коман, 51 (ВИДЕО). — Джан, 72 (с пенальти) (ВИДЕО). Мален, 90 (ВИДЕО).

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