Игрок "Зенита" Сергеев: мы не опасаемся Дзюбы

Футболист петербургского "Зенита" Иван Сергеев поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива", передает "Чемпионат.com".

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"Будет хороший матч — дерби. Надо побеждать. Дзюбу не опасаемся. Самое главное — настрой. Никакой недооценки нет", - сказал Сергеев.

"Локомотив" сыграет с "Зенитом" 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Сейчас "Зенит" занимает первое место, набрав 48 очков. "Локомотив" занимает 11-е место, имея в активе 25 баллов.

Всего за "Локомотив" Дзюба провел четыре матча, отметившись шестью забитыми мячами. Игрок в первом же своем матче за "Локо" отметился хет-триком в ворота "Ростова".

Напомним, что Дзюба не выступал в РПЛ с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с "Локомотивом" полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за "Адану Демирспор".