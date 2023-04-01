Полиция Манчестера проводит расследование нападения на автобус «Ливерпуля»

Полиция Манчестера проводит расследованию по нападению на автобус футбольного клуба «Ливерпуль», сообщает Daily Mirror.Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после игры 29 го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

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«Красные» потерпели поражение от «горожан» со счетом 1:4. После игры автобус, на котором команда возвращалась в свой город, подвергся нападению и был поврежден. Неустановленные лица бросили в автобус кирпич, разбили одно из стекол. Никто не пострадал, колонна продолжила движение. Полиция начала расследование данного инцидента.

Кроме того, еще в ходе матча болельщики хозяев выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес фанатов «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» также выступил с осуждением этих действий.