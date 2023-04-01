$76.45+0.1482.39-0.75
57 минут назад

Полиция Манчестера проводит расследование нападения на автобус «Ливерпуля»

Матч ТВ

Полиция Манчестера проводит расследованию по нападению на автобус футбольного клуба «Ливерпуль», сообщает Daily Mirror.Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после игры 29 го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

Полиция Манчестера проводит расследование нападения на автобус «Ливерпуля»
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

«Красные» потерпели поражение от «горожан» со счетом 1:4. После игры автобус, на котором команда возвращалась в свой город, подвергся нападению и был поврежден. Неустановленные лица бросили в автобус кирпич, разбили одно из стекол. Никто не пострадал, колонна продолжила движение. Полиция начала расследование данного инцидента.

Кроме того, еще в ходе матча болельщики хозяев выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес фанатов «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» также выступил с осуждением этих действий.

Источник:Daily Mirror

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий