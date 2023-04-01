«Ювентус» победил «Верону» в Серии А благодаря голу Кина

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в домашнем матче 28 го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол забил нападающий туринцев Мойзе Кин (56 я минута).
«Ювентус» занимает 7 е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка. «Верона» с 19 очками располагается на 18 й строчке.
Следующий матч команда Массимилиано Аллегри проведет с «Лацио» 8 апреля на выезде. Коллектив Марко Цаффарони в этот день примет дома «Сассуоло».
Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 2 апреля смотрите прямую трансляцию матча 28 го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан», начало эфира — в 21:40 (мск).
Чемпионат Италии. 2022-23. Тур 28 «Ювентус» (Турин) — «Верона» (Верона) — 1:0 (0:0) Голы: Кин, 55 (ВИДЕО).