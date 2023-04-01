$76.45+0.1482.39-0.75

«Ювентус» победил «Верону» в Серии А благодаря голу Кина

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в домашнем матче 28 го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» победил «Верону» в Серии А благодаря голу Кина
© Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий туринцев Мойзе Кин (56 я минута).

«Ювентус» занимает 7 е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка. «Верона» с 19 очками располагается на 18 й строчке.

Следующий матч команда Массимилиано Аллегри проведет с «Лацио» 8 апреля на выезде. Коллектив Марко Цаффарони в этот день примет дома «Сассуоло».

Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 2 апреля смотрите прямую трансляцию матча 28 го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан», начало эфира — в 21:40 (мск).

Чемпионат Италии. 2022-23. Тур 28 «Ювентус» (Турин) — «Верона» (Верона) — 1:0 (0:0) Голы: Кин, 55 (ВИДЕО).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий