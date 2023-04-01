«Ювентус» победил «Верону» в Серии А благодаря голу Кина

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в домашнем матче 28 го тура чемпионата Италии.

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Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий туринцев Мойзе Кин (56 я минута).

«Ювентус» занимает 7 е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка. «Верона» с 19 очками располагается на 18 й строчке.

Следующий матч команда Массимилиано Аллегри проведет с «Лацио» 8 апреля на выезде. Коллектив Марко Цаффарони в этот день примет дома «Сассуоло».

Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 2 апреля смотрите прямую трансляцию матча 28 го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан», начало эфира — в 21:40 (мск).