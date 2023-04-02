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Стала известна причина ухода Кержакова из европейского клуба

Генеральный менеджер кипрского клуба «Кармиотисса» Антонис Антониус рассказал, что россиянин Александр Кержаков покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Стала известна причина ухода Кержакова из европейского клуба
© ТАСС

Причиной стали низкие результаты европейской команды.

«Это жизнь в футболе. Он чувствовал, что команде нужны перемены, и объявил, что уходит», — заявил Антониус.

«Кармиотисса» объявил об уходе Кержакова 1 апреля. Он тренировал команду менее двух месяцев. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир национальной команды. После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

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