В матче, который привёл к драке, встречались команды МИРЭА и РГУФКиТ. Именно эти команды устроили потасовку. Позже к драке присоединились студенты Сеченовского университета и ГЦОЛИФК, из каждой команды были задержаны по два человека. Всего по итогам драки в полицию увезли 16 человек. Троим повезло меньше остальных — на них оформили административный протокол за мелкое хулиганство.