Дзюба заявил о желании стать лучшим бомбардиром России

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил о желании побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов в истории России и стать лучшим бомбардиром страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Дзюба рассказал, что намерен догнать и перегнать Кержакова.

«Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — поделился он.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В составе команды он провел четыре матча в Российской премьер-лиге и отметился шестью забитыми мячами. Всего в его активе 223 гола в официальных встречах.