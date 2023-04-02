$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Дзюба заявил о желании стать лучшим бомбардиром России

Lenta.ruиещё 1

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил о желании побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов в истории России и стать лучшим бомбардиром страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дзюба заявил о желании стать лучшим бомбардиром России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дзюба рассказал, что намерен догнать и перегнать Кержакова.

«Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — поделился он.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В составе команды он провел четыре матча в Российской премьер-лиге и отметился шестью забитыми мячами. Всего в его активе 223 гола в официальных встречах.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. На его счету 233 забитых мяча в официальных матчах.

Футбол,Артем Дзюба,Александр Кержаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий