Goal: Месси откажется сокращать зарплату ради нового контракта с «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси не намерен сокращать зарплату, продлевая контракт с «ПСЖ».

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Как сообщает Goal, Месси объяснил свою позицию руководству команды, что не рассматривает возможность уменьшения зарплаты.

При этом парижскому клубу необходимо сократить платёжную ведомость почти на 30% для того, чтобы иметь возможность платить аргентинскому форварду столько же или даже больше, чем в нынешнем сезоне.