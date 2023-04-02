Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола

Нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду заявил, что он является лучшим футболистом в истории. Его слова передает Goal Arab.

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«Я лучший игрок в истории футбола», — сказал Роналду.

38-летний футболист перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.