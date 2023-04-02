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14 минут назад

Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола

Газета.Ruиещё 1

Нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду заявил, что он является лучшим футболистом в истории. Его слова передает Goal Arab.

Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я лучший игрок в истории футбола», — сказал Роналду.

38-летний футболист перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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