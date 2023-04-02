Месси отказался пойти на понижение зарплаты в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси не согласился на сокращение зарплаты в ПСЖ. Поэтому летом ему придется сделать непростой выбор между клубами Франции, Испании и США. Об этом сообщает goal.com.

Контракт Месси с ПСЖ истекает в июле. Еще в декабре он подтвердил, что хочет остаться в команде. Однако этому могут помешать переговоры о зарплате футболиста.

Клубу придется сократить зарплатный фонд почти на 30%, чтобы гарантировать доход Месси не ниже сегодняшнего. Таковы правила финансового фэйр-плей. Поэтому ПСЖ пытается уменьшить зарплату аргентинца в новом контракте. Месси с сокращением доходов не согласен.

ПСЖ настаивает на том, чтобы Месси подписал новый контракт. Менеджер Кристоф Галтье подчеркнул, что хочет, чтобы футболист был в команде в следующем году.

Переговоры продолжаются, но уже этим летом звездный игрок должен принять решение, что делать дальше.

В любом случае, без работы аргентинец не останется. В пятницу «Барселона» устно подтвердила свою заинтересованность в его возвращении. Также к Месси проявляет интерес клуб Inter Miami из американской лиги MLS.