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50 минут назад

«Крылья Советов» поделили очки с «Оренбургом», прервав серию поражений из четырех матчей

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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретились местные «Крылья Советов» и «Оренбург». Финальный свисток Сергея Иванова зафиксировал ничью — 1:1.

«Крылья Советов» поделили очки с «Оренбургом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте: Дмитрий Цыпченко поразил ворота Николая Сысуева после передачи Юрия Горшкова. «Оренбург» отыгрался на 30-й, когда точным ударом отметился Дмитрий Воробьёв. Голевой пас на счету Юрия Ковалёва.

«Крылья Советов» прервали серию поражений из четырех матчей в РПЛ. У самарцев в активе 21 очко и 12-я строчка в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» набирает очки третью игру подряд. Сейчас у коллектива Марцела Лички 32 очка и седьмая строчка.

Футбол,Юрий Горшков,Николай Сысуев,Дмитрий Воробьев,Юрий Ковалев,Сергей Иванов,Крылья Советов,
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