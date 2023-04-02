«Крылья Советов» поделили очки с «Оренбургом»

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретились местные «Крылья Советов» и «Оренбург». Финальный свисток Сергея Иванова зафиксировал ничью — 1:1.

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Счёт в матче был открыт на 7-й минуте: Дмитрий Цыпченко поразил ворота Николая Сысуева после передачи Юрия Горшкова. «Оренбург» отыгрался на 30-й, когда точным ударом отметился Дмитрий Воробьёв. Голевой пас на счету Юрия Ковалёва.