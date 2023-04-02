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1 час назад

В "Спартаке" сообщили, что футболист Промес избежал новой травмы

ТАССиещё 1

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес избежал новой травмы, тренерский штаб в начале недели примет решение о его участии в ближайших играх. Об этом журналистам в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

В "Спартаке" сообщили, что Промес избежал новой травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 апреля "Спартак" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0) в домашнем матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Промес не попал в стартовый состав из-за небольшого дискомфорта. Форвард вышел на замену после перерыва, однако на 50-й минуте получил повреждение и не смог продолжить игру.

"У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт в мышце во время игры, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели", - сказал Зеленов.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. В следующем туре красно-белые дома сыграют с московским "Динамо" 8 апреля. Промес с 16 голами является одним из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ. Столько же голов на счету нападающего "Зенита" Малкома.

Футбол,Дмитрий Зеленов,Квинси Промес,Динамо,Зенит,Спартак,
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