В "Спартаке" сообщили, что Промес избежал новой травмы

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес избежал новой травмы, тренерский штаб в начале недели примет решение о его участии в ближайших играх. Об этом журналистам в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

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1 апреля "Спартак" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0) в домашнем матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Промес не попал в стартовый состав из-за небольшого дискомфорта. Форвард вышел на замену после перерыва, однако на 50-й минуте получил повреждение и не смог продолжить игру.

"У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт в мышце во время игры, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели", - сказал Зеленов.