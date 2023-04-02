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53 минуты назад

«Краснодар» разгромил «Химки» со счётом 6:0

Чемпионат.com

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» принимали «Краснодар». Гости одержали победу со счётом 6:0.

«Краснодар» разгромил «Химки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял игровой снаряд и забил в пустые ворота. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль, а спустя семь минут Кади Боржес отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 78-й минуте Алексей Ионов забил пятый гол. Шестой мяч «быков» на 86-й минуте забил Никита Кривцов.

«Краснодар» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте с 13 баллами.

Футбол,Никита Кривцов,Виталий Гудиев,Виталий Лысцов,Алексей Ионов,
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