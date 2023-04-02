«Краснодар» разгромил «Химки»

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял игровой снаряд и забил в пустые ворота. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль, а спустя семь минут Кади Боржес отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 78-й минуте Алексей Ионов забил пятый гол. Шестой мяч «быков» на 86-й минуте забил Никита Кривцов.