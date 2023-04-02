Роднина: видимо, на трезвую голову российский футбол смотреть невозможно

Вопрос возвращения пива на стадионы крайне волнует болельщиков, потому что «на трезвую голову смотреть российский футбол невозможно». Такое предположение сделала депутат Государственной Думы, фигуристка Ирина Роднина, передает «РБ Спорт».
Журналисты попросили парламентария прокомментировать идею о возвращении пива на стадионы. Роднина заметила, что стадионное пиво в России обсуждают больше, чем саму игру, и ей непонятен ажиотаж вокруг этого напитка.
«На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, видимо, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах», — предположила Роднина.
В конце марта прошло заседание исполкома РФС. Президент Александр Дюков заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если последует соответствующее обращение.
Продавать пиво на спортивных объектах России запрещено с 2005 года. Также ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.
Ранее против стадионного пива выступил коллега Родниной по Госдуме, боксер Николай Валуев. Он сыронизировал, что после возвращения пива на стадионы «заодно и покурим, что ли?»