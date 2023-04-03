Кавазашвили назвал двух незаменимых игроков в РПЛ

Двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили заявил «Спорт День За Днем», что отсутствие полузащитника Квинси Промеса скажется на «Спартаке», потому что его сложно заменить.

Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ Михаил Зимин / Матч ТВ

— Есть ли у «Спартака» зависимость от Промеса? Или его на футбольном поле смогут заменить другие игроки?

— Если был бы кто то хоть немного похожий на Промеса, то они бы спокойно пригласили другого футболиста и без головной боли закончили чемпионат. Но у нас нет в чемпионате такого, как Промес: левого инсайда с такой техникой, владением мячом, агрессивностью и умением забивать голы.

Так же, как у нас нет такого центрфорварда, как Дзюба. Артема все списали, целый год говорили, что его никуда не берут. А он пришел в «Локомотив» и совсем по другому заиграл. Он не просто чудеса творит, он показывает такую игру, которую ни один форвард в РПЛ не умеет исполнять.

То же самое с Промесом. Нет такого в чемпионате. И его отсутствие будет заметно. Сложности возникнут большие. После проигрыша «Оренбургу», ничьей с «Ахматом» шансы на завоевание чемпионского титула стали меньше. А мы надеемся, что они повторят победу в Кубке.

— Стоит ли «Спартаку» сосредоточиться на Кубке России и беречь силы в чемпионате?

— Сегодня «Спартак» продолжает претендовать на золото чемпионата. И они все же должны рассчитывать на медали достоинством золото, серебро, бронза. Как вы представляете, что «Спартак» перестанет играть в чемпионате? Я это не поддерживаю.