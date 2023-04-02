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56 минут назад

ЦСКА обыграл "Факел" и одержал третью победу подряд в РПЛ

ТАССиещё 1

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:0 обыграл воронежский "Факел" в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Воронеже.

ЦСКА обыграл "Факел" и одержал третью победу подряд в РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами в составе победителей отметились Федор Чалов (21-я минута, с пенальти), Иван Обляков (77). Чалов отличился в четвертой встрече подряд.

"Факел" потерпел первое домашнее поражение в РПЛ с августа 2022 года, тогда воронежцы уступили московскому "Спартаку" (1:4). Для ЦСКА победа над "Факелом" стала третьей подряд в лиге.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 38 очков. "Факел" располагается на 14-й строчке с 17 очками. В следующем туре ЦСКА 9 апреля примет подмосковные "Химки", "Факел" на день раньше на выезде сыграет с московским "Торпедо".

Футбол,Федор Чалов,Иван Обляков,Торпедо,Спартак,
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