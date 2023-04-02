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51 минуту назад

"Реал" разгромил "Вальядолид" благодаря хет-трику Бензема за семь минут

Газета.Ruиещё 1

Мадридский «Реал» на своем поле принимал «Вальядолид» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Реал" разгромил "Вальядолид" благодаря хет-трику Бензема
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась разгромной победой «сливочных» со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Родриго, Марко Асенсио, Лукас Васкес и Карим Бензема, трижды поразивший ворота соперника. Стоит отметить, что для хет-трика французскому нападающему понадобилось всего семь минут.

Благодаря этой победе «Реал» набрал 59 очков и занимает втрое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский клуб отстает от лидирующей «Барселоны» на 12 балов. «Вальядолид» опустился на одну позицию и теперь занимает 16-ю строчку. В активе подопечных Хосе Пачеты 28 очков.

В следующем туре мадридский клуб на своем поле сыграет с «Вальярреалом» (8 апреля), а «Вальядолид» в этот же день примет «Мальорку».

12 апреля «Реал» сыграет с лондонским «Челси» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Эльче» в матче 27 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Футбол,Карим Бензема,Лукас Васкес,Марко Асенсио,Реал,
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