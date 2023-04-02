Голевой пас Кокорина помог «Арису» победить «Аполлон»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин отдал голевой пас в матче с «Аполлоном». Игра чемпионата Кипра, проходившая в Лимассоле, завершилась гостевой минимальной победой «Ариса» (1:0).

© ФК «АРИС»

На 69-й минуте матча Кокорин после углового пробил в сторону ворот с отскоком от газона, после чего одноклубник россиянина, полузащитник Юлиус Сзоке в прыжке головой направил мяч в сетку.

В результате победы «Арис» с 60 очками приблизился в турнирной таблице чемпионата к лидирующему АПОЭЛу (61 очко). «Аполлон» идёт пятым с 50 баллами.