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1 час назад

«Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера

Чемпионат.com

Лондонский «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Челси» объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера
Фото:  ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "ЧЕЛСИ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "ЧЕЛСИ"

Сообщается, что в качестве исполняющего обязанности главного тренера командой будет руководить Бруно Салтор.

«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси». Мы испытываем высочайшую степень уважения к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вёл себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким исходом.

Вместе с нашими невероятными болельщиками мы все будем поддерживать Бруно (Салтора) и команду, поскольку мы сосредоточены на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим максимум усилий и самоотдачи в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне», — говорится в заявлении совладельцев клуба Тодда Боули и Бехдада Эгбали.

Футбол,Грэм Поттер,Тодд Боули,
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