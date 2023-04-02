«Челси» объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера

«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси». Мы испытываем высочайшую степень уважения к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вёл себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким исходом.



Вместе с нашими невероятными болельщиками мы все будем поддерживать Бруно (Салтора) и команду, поскольку мы сосредоточены на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим максимум усилий и самоотдачи в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне», — говорится в заявлении совладельцев клуба Тодда Боули и Бехдада Эгбали.