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52 минуты назад

Галтье заявил, что не собирается уходить с поста главного тренера "ПСЖ"

Газета.Ru

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье после проигрыша "Лиону" в 29-м туре французской Лиги 1 заявил, что он не собирается уходить в отставку со своего поста.

Галтье заявил, что не собирается уходить с поста главного тренера "ПСЖ"
Фото: Panoramic/Global Look PressPanoramic/Global Look Press

"Матч за матчем мы теряем преимущество. Уйду ли я в отставку? Нет. Я буду драться до конца, чтобы завоевать титул. Очевидно, что нам нужно перестроиться. Во время перерыва на матчи сборных наши игроки были разбросаны по миру - это наблюдение, а не оправдание. Возможно, сказывается усталость, но мы должны отреагировать как чемпионы", - передает слова Галтье RMC Sport.

"ПСЖ" потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный мяч во встрече на 56-й минуте забил Брэдли Баркола. Для парижской команды этот проигрыш стал шестым в последних десяти матчах во всех турнирах - чемпионате страны, Кубке Франции и Лиге чемпионов. Столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков.

Его ближайшим преследователем является "Ланс", в копилке которого 60 очков.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет остаться в "Пари Сен-Жермен", но при этом не готов пойти на сокращение зарплаты в парижском клубе.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
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