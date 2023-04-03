Галтье заявил, что не собирается уходить с поста главного тренера "ПСЖ"

"Матч за матчем мы теряем преимущество. Уйду ли я в отставку? Нет. Я буду драться до конца, чтобы завоевать титул. Очевидно, что нам нужно перестроиться. Во время перерыва на матчи сборных наши игроки были разбросаны по миру - это наблюдение, а не оправдание. Возможно, сказывается усталость, но мы должны отреагировать как чемпионы", - передает слова Галтье RMC Sport.