Дзюба прокомментировал слухи о предложении «Локомотива»

«В Сети пишут, что «Локо» предлагает мне долгосрочный контракт? Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим. Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь всё нравится, мне по настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в «Локо», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».