Экс-футболист "Ахмата" Понсе рассказал, что Кадыров дарил игрокам автомобили

«Отличный человек, который каждый день, когда ему было удобно, мог посещать тренировки «Ахмата». Его присутствие на домашнем матче было важным для каждого игрока Грозненского клуба. Дарил ли он мне подарки? Случалось, что Кадыров дарил футболистам машины и другие подарки, но у меня нет никакого подарка от него», — сказал Понсе.