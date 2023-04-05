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38 минут назад

Экс-футболист "Ахмата" Понсе рассказал, что Кадыров дарил игрокам автомобили

Газета.Ruиещё 1

Бывший форвард «Ахмата» Андрес Понсе, а ныне футболист «Акрона», высказался о президенте Чечни Рамзане Кадырове. Его слова передает Sport24.

Экс-футболист "Ахмата" Понсе рассказал, что Кадыров дарил игрокам автомобили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Отличный человек, который каждый день, когда ему было удобно, мог посещать тренировки «Ахмата». Его присутствие на домашнем матче было важным для каждого игрока Грозненского клуба. Дарил ли он мне подарки? Случалось, что Кадыров дарил футболистам машины и другие подарки, но у меня нет никакого подарка от него», — сказал Понсе.

Понсе перешел в «Ахмат» в сезоне-2019/2020 и ушел из клуба по ходу сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне Первой лиги нападающий принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Понсе оценивается в €250 тыс.

Футбол,Андрес Понсе,Рамзан Кадыров,Акрон,
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