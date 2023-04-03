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25 минут назад

Главный тренер «ПСЖ» осудил свист болельщиков клуба в адрес Месси

Чемпионат.com

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье выступил в защиту нападающего команды Лионеля Месси, которого освистали болельщики парижского клуба перед матчем 29-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:1). Специалист заверил, что аргентинский футболист старался и прикладывал усилия для победы.

Главный тренер «ПСЖ» осудил свист болельщиков клуба в адрес Месси
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Свист в адрес Месси мне кажется грубым. Мы ожидаем, что Лео и Килиан будут решать моменты. Лео помогает нам, он очень старается… Но он должен выходить за рамки этих функций, так как вы не можете ожидать он него с Килианом всего. Лео старался, у него получались определённые вещи в определённых ситуациях. Ему не хватало взаимодействия с партнёрами из-за большой плотности. Ему тяжело, потому что Лео — игрок, который делает много передач. Он делал это в первой части сезона, а также был распасовщиком и бомбардиров в 2023 году, но это зависит и от остальных его партнёров, которые должны создавать для него моменты. Месси был тенью? Я не разделяю этого мнения», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
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