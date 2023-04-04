Тренер ЦСКА Федотов назвал болезненным поражение команды от 2DROTS

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" прокомментировал поражение своей команды от любительской команды 2DROTS.
"Это болезненная тема, конечно, но поражение — есть поражение. Задача у нас была посмотреть футболистов, некоторые не имели игровой практики, некоторые после травм. Это нас не оправдывает, но я не увидел безразличия от футболистов, — сказал Федотов.
25 марта 2DROTS в товарищеском матче обыграл ЦСКА на "ВЭБ Арене" со счетом 2:1. На этот матч в качестве игрока вышел легендарный экс-игрок ЦСКА Даниэль Карвальо. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после 21 сыгранного тура, набрав 38 очков. В нынешнем сезоне российские клубы не играют на международной арене, поскольку Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.
Ранее тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями после победы его команды над московским ЦСКА.