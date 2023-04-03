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13 минут назад

Форвард «Локомотива» Изидор избежал операции в ходе восстановления от травмы колена

Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прошёл безоперационный курс лечения в ходе восстановления от травмы колена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок «Локомотива» Изидор избежал операции в ходе восстановления от травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Французские врачи настаивали на операции, но в «Локомотиве» хотели избежать операционного вмешательства. Посоветовавшись с ещё одним французским врачом клуб решил окончательно отказался от операции», — добавил источник «Чемпионата».

22-летний французский нападающий сыграл за железнодорожников 17 матчей в текущем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Изидор не играл за «Локомотив» с ноября прошлого года из-за травмы колена. В зимнее трансферное окно футболист не смог пройти медосмотр для перехода во французский «Лион».

Футбол,
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